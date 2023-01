NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Mit Blick auf die Profitabilität der Chemieproduktion gebe es "Lebenszeichen", denn die sogenannten Chemie-Spreads hätten sich auf niedrigem Niveau eher stabil gezeigt, was leicht positiv sei, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Rückenwind liefere nun zudem der gesunkene Gaspreis - sofern die Unternehmen viel Gas nutzten. Profitieren könnten davon am stärksten Covestro, Lanxess, BASF und Arkema, während sich positive Folgen bei Evonik, Solvay und DSM wegen verschiedener Absicherungsmaßnahmen gegen Preisschwankungen erst mit Verzögerung bemerkbar machen sollten. Allerdings bleibe die Nachfrage vorerst wohl eher niedrig, auch weil die Branche und die Kunden Lagerbestände abbauten. Daher könnte der Rückenwind durch die Spreads und die Gaspreise zumindest kurzfristig ein Stück weit verpuffen./mis/ag;