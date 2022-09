NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach einer Veranstaltung zum Thema Batterien auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. BASF scheine der erste Kathodenhersteller zu sein, der in allen wichtigen Regionen über bedeutende und gut integrierte Produktionsstätten verfüge, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Das versetze den Chemiekonzern in die Lage, mit den wichtigen Batterieherstellern zu kooperieren./bek/ck



