LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Alex Stewart unterteilt die Chemiebranche in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ab sofort in zwei Bereiche: Diversifizierte Chemie und Spezialchemie, erstere mit positivem und letztere mit neutralem Votum. Für BASF als diversifizierter Konzern sei das aktuelle Umfeld förderlich. Generell entwickele sich die Aktie aber nicht besser als die Branche, was es ihm erschwere, sie positiver einzuschätzen. Es gebe Erholungssignale für die Branche, weshalb er auf Zwölfmonatssicht insgesamt positiv eingestellt sei, so der Experte. Anders als in den vergangenen drei Aufwärtszyklen sollten Anleger sich mittelfristig aber auf das Risiko einer Stagflation der Wirtschaft einstellen, also auf eine Zeit mit Inflation und wirtschaftlicher Stagnation./tih/mis;