LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BASF von 77 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Sebastian Satz begründete die Zielsenkung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit den Margen, die er mittelfristig etwas niedriger erwartete. Der Ausblick des Chemiekonzerns für dieses Jahr sei zwar nicht ganz ungefährdet, aber in der aktuellen Bewertung sei ein negatives Szenario schon eingepreist. Sollte die Nachfrage sich weiter erholen, sei die Aktie reif für eine Erholung. Allerdings biete Covestro vor diesem Hintergrund ein bessere Chance-Risiko-Verhältnis./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 19:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.