FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das vierte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Reaktion auf vorab veröffentlichte Eckdaten vom Freitag. Der Experte sieht die Ludwigshafener in einem "perfekten Sturm" aus schwächelnder Nachfrage, Lagerbestandsabbau bei den Kunden und inflationärem Kostendruck./ag/nas;