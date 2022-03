MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat BASF aus der Empfehlungsliste "Baader Helvea Top Picks List" gestrichen, die Aktie aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Obwohl die Aktien des Chemiekonzerns einen deutlichen Bewertungsabschlag zu den Papieren europäischer Wettbewerber aufwiesen, dürften sich die Anteilsscheine von BASF in der aktuellen Gemengelage auch weiterhin unterdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn diese würden als Spiegelbild der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gehandelt und das makroökonomische Umfeld trübe sich aktuell eindeutig ein./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 08:23 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.