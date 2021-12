FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BASF von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei irritiert über die zögerliche Haltung des Finanzmarktes, einen korrekten und fairen Blick auf die Bewertung der Aktie des Chemieunternehmens zu werfen, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allem Anschein nach werde geglaubt, dass der Weltmarktführer festhänge zwischen ihrem Höhepunkt zustrebenden Ergebnissen im vorgelagerten Bereich und nachgelagerten Aktivitäten, die nicht genügend Zugkraft in Sachen Profitabilität hätten./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.