NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BASF angesichts der Ausgliederung von Abgaskatalysatoren in eine neue Geschäftseinheit auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Auslagerung in eine eigenständige Einheit unter dem Namen "BASF Automotive Catalysts and Recycling" eröffne künftig strategischen Spielraum, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letztlich zeichne sich damit ab, dass ein Verkauf mittelfristig wahrscheinlich werden könnte./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 09:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 09:52 / ET



