MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Aktie sei neu auf die Liste der "Top Stock Ideas" und damit auf eine Empfehlungsliste des Bankhauses aufgenommen worden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht die Aktie des Chemiekonzerns vor einer Neubewertung. Ein Börsengang der Tochter Wintershall könne weitere Impulse geben./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 15:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



