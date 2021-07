NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BASF nach angehobenen Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der deutliche Aufwärtstrend bei Chemikalien, Materialien und Industrielösungen stütze den Optimismus hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für bestimme Chemieprodukte und die industriellen Endmärkte, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dem gegenüber stehe aber eine enttäuschende Entwicklung bei Agrarprodukten sowie in der Sparte Nutrition & Care./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 13:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 13:54 / ET



