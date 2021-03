NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Chemiekonzern wolle in puncto CO2-Emissionen noch ambitionierter agieren, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. So sollen die Treibhausgase bis 2030 um ein Viertel reduziert werden, bis zum Jahr 2050 wollen die Ludwigshafener dann klimaneutral wirtschaften./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 07:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2021 / 07:33 / ET



