MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Eine Abspaltung von Wintershall Dea könnte den Kurs von BASF beflügeln, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte ein Bericht des Finanzdatendienstes Bloomberg zutreffen und das Russlandgeschäft von Dea an die Gesellschaft Letter One gehen, wäre der Rest von Wintershall für mögliche Investoren um so interessanter./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2022 / 08:47 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.