MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die vorläufigen Umsatz- und Gewinnzahlen des Chemiekonzerns für das erste Quartal seien zwar besser als erwartet gewesen, die Reaktion der Aktie darauf aber nur kurzzeitig positiv, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Über dem Wert hänge weiterhin das Damoklesschwert eines Gasembargos gegen Russland, das BASF empfindlich treffen könnte./mf/eas



