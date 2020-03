NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 220 auf 210 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raul Sinha verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu britischen und irischen Banken auf das schwächere Zinsumfeld und die negativen Auswirkungen auf das Kreditwachstum angesichts der weltweiten Unterbrechungen der Wertschöpfungsketten. Das Verbraucher- und Geschäftsvertrauen werde außerdem wahrscheinlich sinken./ajx/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 15:27 / GMT





