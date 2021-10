ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Barclays von 218 auf 220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Omar Keenan begründete etwas höhere Gewinnschätzungen für die britische Bank in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit erhöhten Erwartungen an die Erträge im Bereich Corporate & Investment Banking (CIB)./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 18:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 04:01 / UTC



