ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Barclays nach Zahlen zum vierten Quartal von 265 auf 260 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnentwicklung sei wieder einmal besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine angepeilte Eigenkapitalrendite in Höhe von zehn Prozent sei erreichbar./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 18:02 / GMT



