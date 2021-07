NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 260 auf 270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der britischen Bank dürfte sich die Erholung im Kreditkartengeschäft auf dem Heimatmarkt etwas später einstellen als zunächst von ihm gedacht, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotzdem sei er bezüglich der voraussichtlich anfallenden Abschreibungen optimistischer als der Markt. Der Experte erhöhte aufgrund geringerer Kosten für Kredite seine Gewinnschätzungen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 21:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.