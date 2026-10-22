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22.10.2026 12:43:48
Barclays Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Barclays nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Der Gewinn vor Steuern habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch die Gesamterträge der britischen Großbank seien schwächer als erwartet ausgefallen./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
5.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.11 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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