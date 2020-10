NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Bank of America nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 US-Dollar belassen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (core EPS) sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Geholfen hätten der überraschend hohe Zinsüberschuss und die niedrigere Risikovorsorge./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 08:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 08:52 / ET





