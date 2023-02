NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa nach Jahreszahlen von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für 2023 und 2024 und liegt nach eigener Aussage weiterhin über den Konsensprognosen. Die Aktie des französischen Versicherers habe trotz der überdurchschnittlichen Entwicklung seit Jahresbeginn noch deutlich Luft nach oben./gl/tih;