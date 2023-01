NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Kennziffern des Versicherungskonzerns dürften als Ausweis der Solidität der US-Tochter Axa XL fungieren, schrieb Analyst Farooq Hanif in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Insofern verdiene Axa deutlich niedrigere Eigenkapitalkosten und ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis, vergleichbar mit dem von Wettbewerbern wie der Allianz./edh/mis;