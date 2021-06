NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa vor Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,95 Euro belassen. Der Fokus dürfte auf dem Turnaround der Sachversicherungs- und Spezialrisikosparte XL liegen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das Management sei wichtig, dass XL gute Fortschritte auf dem Weg zum bereinigten Gewinnziel von 1,2 Milliarden Euro 2021 macht, um eine Aufwertung der Aktie zu erreichen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 22:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.