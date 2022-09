ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Axa von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Gewinne des Versicheres wüchsen solide, und die Ankündigung des Aktienrückkaufs spiegele dies wieder, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weniger Schwankungen im Lebens- und Sachversicherungsgeschäft seien ebenfalls ein Grund, weshalb auch in Zukunft mit weiteren Rückkäufen zu rechnen sei. Der Experte erhöhte seine Schätzungen, das Kursziel sinkt jedoch wegen höherer Annahmen zu risikofreien Zinsen und einer gestiegenen Risikoprämie./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 05:29 / UTC

