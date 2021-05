NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Covid-19-bedingten Schäden lägen nun größtenteils hinter der Versicherungsbranche, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt positiv gestimmt für die Perspektiven im kommenden Jahr. Margenverbesserungen seien greifbar, das zeige sich bereits./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2021 / 17:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 00:45 / EDT



