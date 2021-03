NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Axa von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz eines starken Kursanstiegs der Alktien seit Jahresbeginn sieht Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weiteres Aufwärtspotenzial. Der Kurs liege noch unter dem Niveau vor der Coronakrise, obwohl sich die Lage der amerikanischen Tochter Axa XL weiter verbessere. Das dürfte auch für die Eigenkapitalaustattung des französischen Großversicherers gelten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 17:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 00:03 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.