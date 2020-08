ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Axa nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Enttäuschung des Marktes über die teilweise gestrichene Dividende sei verständlich, doch die künftige Gewinnausschüttung sei gesichert, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das erste Halbjahr besser als erwartet verlaufen und die Aktie attraktiv bewertet./gl/bek



