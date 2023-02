ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,30 Euro belassen. Mit beschlossenen Aktienrückkäufen einher gingen niedrigere Eigenkapitalkosten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/gl;