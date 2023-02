NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Philip Kett zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht von der Ankündigung 1,1 Milliarden Euro schwerer Aktienrückkäufe. Er habe nicht vor dem dritten Quartal damit gerechnet. Für ihn sei aber auch der Ausblick sehr wichtig, denn der Versicherer sehe sich beim jährlichen Gewinnwachstum über Plan. Er habe dies in seinem Modell schon eingearbeitet, der Markt jedoch nicht./tih/gl;