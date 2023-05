NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe ein weiteres robustes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Reaktion am Mittwoch nach der Zahlenvorlage. Investoren sollten wieder Vertrauen bekommen./ajx/tih;