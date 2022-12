NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 8,20 auf 11,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Nach einem Jahr zum Vergessen ergeben sich Chancen", schrieb Analyst Marcus Diebel am Freitag in einem Ausblick für die europäische Internetbranche für 2023. Seine Favoriten sind Scout24, Auto1, Delivery Hero, die britische Future und die norwegischen Kahoot!. Bei Auto1 sieht Diebel vergleichsweise hohes Überraschungspotenzial für die Gewinne./ag/gl;