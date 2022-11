NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 9,00 auf 8,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal des Internet-Gebrauchtwagenhändlers habe beruhigt, aber die Erholung brauche Zeit, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/he;