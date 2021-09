NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach einem bislang schwachen Jahr für den europäischen Internet-Sektor auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Kursschwäche trotz des anhaltenden Online-Booms biete einige Chancen für Anleger, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auto1 gehöre zu den fundamental unterbewerteten Aktien. Papiere des Gebrauchtwagenmarktplatzes gehörten zu den Aktien mit dem größten Kurspotenzial unter den von ihr beobachteten Papieren./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 00:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 00:45 / EDT



