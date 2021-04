AUTO1 Group SE Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Auto1 mit "Neutral" und einem Kursziel von 46 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf kurze Sicht gebe es bei den Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers einige positive Kurstreiber, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Plattform Autohero. Zudem sei das Unternehmen gut kapitalisiert und die Geschäfte hingen nur in begrenztem Maße von zyklischen Faktoren ab. Allerdings dürfte das Unternehmen erst 2024 und nicht wie vom Markt erwartet schon 2023 die Gewinnschwelle auf Ebitda-Basis erreichen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 10:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.