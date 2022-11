FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 23 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei zwar Marktführer mit einer zunehmenden Wirtschaftlichkeit, operiere aber in einem schwierigen Konsumumfeld, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Die meisten Anleger wartetet daher eher ab. Naizer passte ihre Schätzungen an die steigenden Konjunkturrisiken an. Allerdings verdiene die Aktie eine höhere Bewertung./gl/la;