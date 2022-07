NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Analystin Lisa Yang lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Rohergebnis je Fahrzeug (GPU), also den Verkaufserlös abzüglich Ankaufpreis. Eine effizientere Kaufabwicklung und eine bessere Kostenkontrolle des Online-Gebrauchtwagenhändlers machten sich bezahlt. Die leicht unter den Erwartungen liegenden Fahrzeugverkäufe resultierten aus beiden Segmenten./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



