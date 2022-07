ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Zwischenbericht zum zweiten Quartal habe enttäuscht, schrieb Analyst Adam Berlin am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Gebrauchtwagenhändler benötige stark anziehende Geschäfte, um die Markterwartungen an die Absatzzahlen von Autohero für das Gesamtjahr noch zu erreichen. Fortschritte beim Rohergebnis je Einheit (GPU) der Privatkunden-Marke seien jedoch klar positiv./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 06:22 / GMT



