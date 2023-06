FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aurubis nach dem Kapitalmarkttag des Kupferproduzenten auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Veranstaltung habe seine Ansicht gestärkt, dass Aurubis über ein sehr starkes organisches Wachstumsprofil in einem attraktiven Markt verfügt, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Obwohl dies beträchtliche Investitionen erfordere, dürften die starke Bilanz und die Projektpipeline es den Hamburgern ermöglichen, den Liquiditätsbedarf zu decken./edh/ajx;