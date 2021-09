NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aurubis von 69 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im Rohstoffsektor gebe es derzeit eine klare Trennlinie zwischen Unternehmen mit verschlechterten Voraussetzungen und solchen mit verbesserten Bedingungen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Lage für Eisenerz und Kupfer habe sich eingetrübt. Bei Aluminium, Kohle und Edelstahl gebe es in Zeiten gestörter Lieferketten aber Profiteure. Entsprechend sei die Lage für Aurubis ungünstig. Der Kupferproduzent verspüre den Anstieg der Energiepreise und die Aktie sei recht teuer bewertet. Das Kursziel macht er nun an seinen Erwartungen für 2021 fest und er aktualisierte in seinem Modell seine Prognosen für die Rohstoffpreise./mf/tih



