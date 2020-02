MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Sell" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Christian Obst hielt in einer am Dienstag vorliegenden Studie an seiner vorsichtigen Einstellung zu den Aktien des Kupferproduzenten fest. Das neue Jahr sei von niedrigeren Preisen geprägt und es gebe Unsicherheiten rund um die Nachfrage aus der Automobilindustrie./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2020 / 16:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.