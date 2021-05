FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 60 auf 62 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Analyst Rochus Brauneiser hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn in diesem Geschäftsjahr weiter an. Der positive Trend bei Kupferschrott und Schwefelsäure sei intakt. Der Markt diskontierte diese Situation aber wohl schon längerfristig und so sei die Aktie aus Bewertungssicht nicht vielversprechend./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



