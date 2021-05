HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen von 71,30 auf 78,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Kupferkonzerns und auch der freie Barmittelfluss seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bemängelte allerdings die beibehaltenen Jahresziele 2020/21, sieht aber nun gute Chancen, dass Aurubis das obere Ende seiner Prognosespanne für den operativen Vorsteuergewinn erreichen kann./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



