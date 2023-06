HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der Kupferhersteller sei in eine Wachstumsphase eingetreten, die für einige Zeit andauern sollte, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Brand in der Kupferhütte Rönnskär des Konkurrenten Boliden dürfte außerdem stützend für die Geschäftsentwicklung von Aurubis sein./ck/bek;