Aurubis 97.62 CHF 3.47% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Aurubis vor dem Kapitalmarkttag des Kupferkonzerns von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 110 Euro belassen. Analyst Christian Obst rechnet auf der Veranstaltung mit näheren Angaben zu Wachstumsprojekten. Aurubis verdiene eine Bewertung über dem langfristigen Durchschnitt, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 10:38 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.