HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der Kupferkonzern einen guten Geschäftsjahres-Auftakt gehabt, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Vorsteuergewinn habe seine und die Markterwartungen übertroffen. Der Experte verwies unter anderem auf eine positive Entwicklung der Metallpreise in den vergangenen Wochen./tih/mis;