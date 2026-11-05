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AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

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05.11.2026 09:14:07

AUMOVIO Overweight

AUMOVIO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein insgesamt gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Jose M. Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32.95 € 		Abst. Kursziel*:
88.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
90.18%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
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09:19 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
09:14 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
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09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
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