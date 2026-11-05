AUMOVIO 29.80 CHF -3.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Autozulieferer habe ein insgesamt gutes drittes Quartal hinter sich, schrieb Jose M. Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.