NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software auf "Hold" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die nach guten Quartalszahlen angehobenen Umsatzziele für die kommenden Jahre sähen angesichts des derzeitigen Konjunkturgegenwinds stark aus, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tih;