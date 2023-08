HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Atoss Software von 230 auf 259 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Durch die Umstellung auf cloudbasierte Produkte habe der Personalsoftware-Spezialist seinen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen erhöht, schrieb Analyst Hannes Müller in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei ein gutes Fundament für zukünftiges Wachstum./jcf/mis;