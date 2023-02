ATOSS Software 142.84 CHF -37.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 167 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gustav Froberg schreibt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass das Software-Unternehmen aufgrund seiner marktführenden Position, seiner starken Produktpalette und seiner Erfolgsbilanz in der Vertriebsabwicklung gut aufgestellt ist, um sich weiterhin gut zu entwickeln. Er erhöhte seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) bis ins Jahr 2025./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.