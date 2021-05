FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von Astrazeneca nach Zahlen von 6400 auf 6500 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Elmar Kraus attestierte dem Pharmakonzern in einer am Montag vorliegenden Studie einen "erstaunlichen Ergebnissprung". Er macht dafür nicht vorhersehbare steuerliche Sondereffekte verantwortlich. Die "leidigen Fragezeichen um den Corona-Impfstoff" kratzten aber am Image./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2021 / 11:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2021 / 11:27 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.