ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Aussagen zur Effektivität eines Coronavirus-Impfstoffs bei zwei verschiedenen Dosierungsvarianten auf "Sell" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Es sei nicht klar, warum eine Variante effektiver sei als die andere, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könne auch an Unterschieden im Probandenkreis liegen. Ein Pluspunkt des Impfstoffs seien aber die Lagerungsansprüche und die Produktionskapazitäten./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2020 / 07:56 / GMT



